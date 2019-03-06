Van Gürpınar'da göçmen operasyonu: 39 göçmen yakalandı
Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişilik bir minibüste yurda kaçak giriş yapan 39 göçmen yakalandı.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. 15 kişilik minibüste yapılan aramada; 18 Afganistanlı, 9 Pakistanlı, 9 Bangladeşli, 2 Suriyeli ve 1 Iraklı olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.K. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan S.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.