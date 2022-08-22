15 kişinin ölümüne neden olan "katil otobüs" ile ilgili detaylara ulaşıldı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs olay yerine yaklaşık yarım saat mesafede mola verdi. Burada direksiyona kazaya neden olan şoför Abdulkadir Memiş geçti.

Memiş, bir aracın şarampole yuvarlandığı kaza yerine yaklaşırken, 3 şeritli otoyolun sağ şeridinde seyrediyordu. Kaza olduğunu görünce frene bastı. Durduramadığı otobüs, yalpaladıktan sonra devrildi.

Kayarak diğer kazaya yardım edenleri ezdi. Jandarma olay yerinde 307 metre fren izi tespit etti. Takometrenin ise 130 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi.

TAG otobanında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslerin hız sınırlaması ise 110 kilometreydi. Sabah'ın haberine göre, Savcılık ve jandarmanın ilk tespitlerine göre kaza aşırı hız sebebiyle meydana geldi.

Sürücü Memiş'te, ifadesinde kazayı görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, araç yalpalamaya başlayınca da yaptığı manevraya rağmen kurtaramadığını söylediği öğrenildi.

Şoför, bu ifadesi de olayın aşırı hız sebebiyle gerçekleştiğini doğrulamış oldu. Ayrıca yola yağ aktığı, otobüsün bu yağ sebebiyle kaydığı bilgisinin de doğru olmadığı belirtildi.

AİLESİNİ GÖRMEK İÇİN GÖNÜLLÜ OLMUŞ

Kazada yaşamlarını yitiren 15 kişi Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın kurbanlarından gazeteci Muhammed Abdulkadir Esen'in, Şanlıurfa'daki canlı yayın görevine, bu kentte yaşayan ailesini de görebilmek için gönüllü talip olduğu ortaya çıktı.

Esen'in, Şanlıurfa'da bir canlı yayın görevi olduğunu öğrenince, "Ailemi özledim, program bittikten sonra belki onları da görürüm" dediği öğrenildi.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde öğrenciyken de bir yandan da muhabir olarak çalışan ve geçen yıl mezun olan genç gazetecinin daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler...", "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz.

Hepsi bu kadar" şeklindeki paylaşımı ise yürek burktu. Esen, dün Şanlıurfa'daki Yusuf Paşa camisinde öğle namazını müteakip düzenlenen törenin ardından, Bediüzzaman aile mezarlığında toprağa verildi.

YARDIM İÇIN DURDU, CANINDAN OLDU

Kazanın kurbanlarından Mehmet Özsoylu'nun (47) ise Şanlıurfa'dan Bursa'ya baklava götürdüğü, dönüşte kazayı görünce aracını durdurup kazazedelere yardım ederken canından olduğu ortaya çıktı.

Bir hafta önce ilk torunu dünyaya gelen Özsoy'un oğlu ve kızı, yaralı olduğu bilgisini aldıkları babalarını hastanelerde bulamayınca geldikleri Adli Tıp Kurumunda acı haberi öğrenince yıkıldı. Baygınlık geçiren genç kadın, "Bu acıya nasıl dayanırım, bu haberi anneme nasıl veririm" diye ağıt yaktı.