15 lira için katil olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eskişehir'de 15 lira borç istediği ev sahibini olumsuz yanıt alınca başına tuğla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Barış Can İlgicioğlu (27), maktul Meliha Yiğitoğlu'nun (88) yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Sanık son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Bir anlık gafletti. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kırmızı Toprak Mahallesi Aslan Sokak'taki evde kiracı olarak oturan Barış Can İlgicioğlu, 14 Mayıs 2014'te ev sahibi Meliha Yiğitoğlu'ndan 15 lira borç para istemiş, olumsuz yanıt alınca başına 3 defa tuğlayla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan İlgicioğlu, tutuklanmıştı.