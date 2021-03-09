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1.5 milyon dolar değerinde! Jandarma ekiplerince ele geçirildi

Bursa'da 1,5 milyon dolar değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 tablo, 1 deri yazmalı kabartmalı el kitabı, 2 bronz figürlü obje, 1 bronz Eros heykeli, 1 Bizans dönemine ait altın para, 1 Hardiyanus dönemine ait bronz sikke ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

DHA09 Mart 2021 Salı 16:25 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 16:25
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey'de yaşayan H.A.'nın (32) elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin evine operasyon yapıldı. H.A. ile beraberindeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ise 1,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 1 tablo, 1 deri yazmalı kabartmalı el kitabı, 2 bronz figürlü obje, 1 bronz Eros heykeli, 1 Bizans dönemine ait altın para, 1 Hardiyanus dönemine ait bronz sikke ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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