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'15 Temmuz bizim için devam ediyor'

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde (Boğaziçi Köprüsü) eşiyle yaralanan Ahmet Yasin Kasarcı, 7’nci kez ameliyat edildi.

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Vücudunun yan tarafından vurulduğu için kaburgaları kırılan ve omuriliğindeki sinirleri zarar gören Kasarcı, darbe girişiminden bugüne kadar tek başına ayakta durmakta zorluk çekiyor. Daha iyi yürüme şansı olmayan ve sürekli ağrı çeken Kasarcı, ameliyatların ardından çektiği ağrıların azalmasını umuyor. 

HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞTIK

Ahmet Yasin Kasarcı’nın eşi Ayla Kasarcı, kanser tedavisi görürken o gece dışarı çıktıklarını belirterek eşinin tedavi sürecine değindi. Kasarcı, “Biz zaten o gece her şeyi göze alarak gittik. Eşimin ağrıları çok rahatsız edici bir şey. Ağrının geçmesi yeterli bizim için. Yani yürüyüşünün düzelip düzelmemesinin hayatımızda çok önemi yok. Biraz yürüyor ama çok aktif yürüyemiyor” dedi. Birçok kişi için 15 Temmuz sürecinin bittiğini ama kendileri için bu sürecin devam ettiğini anlatan Kasarcı, şu ifadeleri kullandı: “Biz bu sürecin sancılarını çekiyoruz derken buradan sitem algılanılmasın. Biz bu sancıları gururla, şerefle çekiyoruz. Orası bambaşka bir şey ama hani bizim için bu süreç uzuyor. Dışarıdan eşime bakıldığı zaman yürüme bozukluğunu görüyorsunuz ama içeride tahrip olan pek çok şey var. Pek çok organında sıkıntı var. Onların da toparlanması için kısım kısım vücudunu dinlendirerek ameliyat ettiriyorlar. Mesela bu seneye iki ameliyat ayrıldı. 

Bu seneyi iki ameliyatla geçireceğiz. Önümüzdeki sene başka bir sıkıntısı için başka bir cerrahi müdahale yapılacak. Bu böyle gidiyor. Yani bunun sayılarını sınırlandıramıyoruz.” 

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