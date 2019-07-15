15 Temmuz çok önemli bir direniş hattı

15 Temmuz’la ilgili söylenecek pek çok şey var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir direnişle karşılaşmış bir kalkışma oluşu çok ehemmiyetlidir. Tarihin değişik evrelerinde zaman zaman canlanmış olan millet ruhunun tekraren canlanmasına vesile olmuştur 15 Temmuz. Neden millet ruhu canlandı? Millet, ordusunun bir başka gücün, NATO’nun başat gücü ABD’nin ülkemizin içine yerleştirdiği bir hain yapılanma tarafından lağvedilip NATO, Amerikan ya da FETÖ ordusuna dönüştürme girişimine karşı durdu. ‘Sen NATO’nun değil bu milletin ordususun. Zaten FETÖ’nün ordusu olamazsın. Onlar bu millet için leblebi gibi açıkçası’ dedi.

Mücadele bazında bakarsak NATO’ya karşı bir meydan okuyuştu öncelikle. Bu anlamda milletimiz orduya el koymuştur. 15 Temmuz bir yönüyle de devletin zaafa düştüğü anda, ordusunun neredeyse bir şekilde lağvedilip yerine yeni bir ordu anlayışının, bizi iç savaşa sürükleyebilecek veya tamamen müstemleke ülkesi haline getirecek bir yapılanmaya karşı milletin duruma el koyması, devlete omuz vermesi ve aslında milletin devleti kurtarma operasyonudur. Bu uğurda can veren Mustafa Cambaz, Erol Olçok gibi onlarca, yüzlerce kahraman var.

Ömer Halisdemir gibi bu işin Hasan Tahsin’ine dönüşmüş sembolleşmiş isimlerin bu süreçteki rolü bunların tarihe ve bundan sonraki nesillere aktarımı çok önemli. 15 Temmuz’un hiçbir örneği olmadığını düşünüyorum. Fakat bizim şöyle bir handikabımız var millet olarak. Bu tür olayları, bu tür acıları çok erken unutma eğilimindeyiz. Bu yıl henüz üçüncü senesi ama 15 Temmuz bilincini özellikle darbeye tiyatro diyen bir kesim tarafından unutturulmaya çalışıldığını düşünüyorum.15 Temmuz’qwun genç nesillere y, z kuşağına ondan sonra gelecek olan nesillere hakkıyla anlatılmadığı, tanıtılmadığı kanaatindeyim.