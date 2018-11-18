15 temmuz darbe girişimde parmağı olan Bass'ın, göçmen akımında da parmağı olduğu ortaya çıktı
Eski ABD Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın hain darbe girişiminin ardından göçmen akımında da parmağı olduğu ortaya çıktı.
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde parmağı olan ABD Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın kirli oyunları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bass'ın özellikle Afganistan'dan Türkiye'ye geçen göçmenlerde de rolü var.
Göç dalgasında parmağı var
Son dönemde Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla gelmeye çalışan binlerce Afgan göçmenin arkasından da John Bass çıktı. Özellikle John Bass'ın Afganistan'da görev almaya başladığı tarih olan 2017 sonbaharından sonra Afganistan kaynaklı düzensiz göç artış gösterdi.
Özellikle Afganlar
Son bir yılda artan göç dalgası sonrası, düzensiz göçmen sayısı 45 bin 259'den 90 bin 334'e yükseldi. Özellikle Afganistan kökenliler ağırlıklı olmak üzere bu yıl Türkiye'ye kaçak giriş yapan yabancılardan 49 bin 523'ü sınır dışı edildi.
Ege'ye de geçiyorlar
Ege Denizi'nden Yunanistan'a oradan da diğer Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan göçmenlerin de yüzde 45'inin Afgan kökenli olduğu tespit edildi. Son 7-8 ayda ülke genelinde yakalanan yaklaşık 26 bin Afgan göçmen sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.
(Sabah)
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