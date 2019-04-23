15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerindeki F-16 kayıtları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelin üzerinde keşif uçuşları yapan darbeci pilotlar Ahmet Özdemir ve Ceyhan Karakurt’un içerisinde bulunduğu uçaktan elde edilen an be an DVR kayıtlarındaki ihanet şöyle: 15 Temmuz’da Diyarbakır’dan 6 uçak 21.50’de motor çalıştırmış durumdaydı. Uçaklar, 22.08’den itibaren rule çıkışlarına başladı. 182. Filo’ya ait Atmaca kolundan iki uçak, 180. Filo’nun Pars kolundan dört uçağın hedefi Ankara’ydı. 2 uçak Polis Özel Harekat’a, 4’ü Akıncı Üssü’ne gidecekti.

FAALİYET ERKEN BAŞLADI: Darbeden haberi olmadığını iddia eden pilotların, Ankara’da yaşananları bildikleri telsiz kayıtlarına yansıdı. ‘Atmaca 1’ daha pist başına girmeden saat 22.21’de telsizden diğer uçaklara şu bilgiyi veriyordu: “Şu an faaliyet başladı. Muhtemelen erken başlamışlar. Telefon temasında bize verilen talimat iki uçak Gölbaşı Polis Özel Harekat üzeri olduğu söylendi. Akıncı kolları havadaymış. 4 uçağın da Akıncı’ya gitmesini istiyorlar.”

DURDURMAYA ÇALIŞACAKLAR SENARYOSU: Uçaklar 22.23’te kalkış için piste girdi. Yarım saati aşkın süren kalkış hazırlıklarında hiçbir engellemeyle karşılaşmayan darbeci pilotların aralarındaki konuşmalarda, “Muhtemel, kalkışlarımızı durdurmaya çalışacaklar” uyarısı dikkat çekti. Bu uyarıdan sadece birkaç dakika sonra da dönemin Diyarbakır Harekat Komutanı Edip Akgülay, ‘Panter 2’ çağrı koduyla “ABORT (kalkışı iptal edin) Benden habersiz kimse kalkmasın” diye bağırdı Akgülay’ın diğer uçakların kalkışını engellemek amacıyla pistin ışıklarını kapatması için emir vermek yerine sadece telsizden darbeci pilotlara “geç gelen” bir uyarı yapması dikkat çekti.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI EMRİ 22.36’DA: Saat 22.32, 22.33 ve 22.36’da Diyarbakır Kule’den uçakların geri dönmesi için uyarı yapıldı. Bu ana kadar harekat komutanı emirleri iletilirken, saat 22.36’da Diyarbakır Kule üzerinden yapılanda ise “Hava Kuvvetleri Komutanı emri, kontrol sahasına dönün” denildi. G.Doğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan Yavuz Radarından, uçakların emre itaatsizlik ederek kontrol sahası dışına çıktığını görmesine rağmen başkaca hiçbir uyarı yapılmadığı ve uçakların seyrini kolaylaştırıldığı dikkat çekti.

‘VOLKAN 01’DE SEMİH TERZİ Mİ VAR?: Yavuz Radarından yapılan uyarılar esnasında darbeci uçakların telsiz kayıtlarına ‘Volkan 01’ çağrı koduyla konuşmalar yansıdı. Saat 22.32’de Yavuz Radarı’nı anons eden ‘Volkan 01’, Diyarbakır’a iniş için temasta bulundu. Bu saatler Silopi’den kalkış yapan Semih Terzi’nin helikopterinin Diyarbakır hava sahasına girdiği saatlere denk geliyor.

HİÇ ACELELERİ YOKTU: Motor çalıştırdıktan 1 saat sonra 22.51’de Akıncı’ya 218 mil uzaklıktaki darbeci uçakların, sadece 300 knot gibi F-16’lar için hızlı denilemeyecek bir süratle seyir etmeleri dikkat çekti. Bu da darbeci pilotların, kimseden korkuları ve aceleleri olmadığını ortaya koydu.

BÜTÜN BİLGİLERİNİ KAPATTILAR: Ankara’ya 200 mil kala saat 22.51’de telsiz kayıtlarına Ankara’daki darbeci uçakların konuşmaları da girdi. Bu sırada Ankara üzerinden uçan ‘Aslan’ kolunun ‘Dost-Düşman Tanıma Sistemi’ni kapatmalarına ilişkin konuşmaları da kayıtlara yansıdı. Böyle yaparak havadaki uçaklar yer radarlarına karşı görünmez hale getirildi.

HAVADA WHATSAPP TRAFİĞİ: Darbeci pilotların Ankara’daki kalkışmaya ilişkin haberleri havadayken bile takip ettiği, WhatsApp mesajlarını birbirlerine okudukları telsiz kayıtlarına yansıdı. Saat 23.05’te Atmaca kolundan bir pilot “Biz kalkmadan önce Ankara üzerinde uçaklar alçaktan uçuyor. ‘Bir problem mi var?’ diye yazan arkadaşlar olmuş” diyor. Pilotlar daha sonra Ankara’ya 118 mil mesafe kala WhatsApp’tan öğrenilen “Hocam kalkmadan önce gelen bilgi. Köprüler jandarma tarafından kapatılmış” bilgisi paylaşılıyor.

“ÇELİK 1” UYARISI: Saat 23.07’de Yıldız radarına Akıncı Üssü’ne dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı götüren helikopteri Yıldız radarının “Çelik -1”olarak kodladığı duyuldu. Ancak helikopter pilotu radar çağrılarına hiçbir yanıt vermedi.

HAVADA DARBE TRAFİĞİ: Havada, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ‘Tosun’ telsiz kodlu GÖREN uçağı (Vurulacak noktaların koordinatlarının belirlenmesi amacıyla havalanan ‘havadan komuta uçağı’), ‘Asena 1’ kodlu tanker uçağı ile ‘Cenah 5’ kodlu İKU (İnsanlı Keşif Uçağı) bulunduğu telsiz kayıtlarından anlaşıldı.

DARBENİN MERKEZİNDEN TALİMAT SORDULAR: Diyarbakır’dan havalanan darbeci uçaklar, Ankara’ya yaklaşık 72 mil mesafe kala darbenin yönetim merkezi Akıncı ile saat 23.15’te ilk temasını gerçekleştirdi. “Pars” koduyla yapılan çağrıyla Akıncı’ya, koordinat bilgisi verildikten sonra “Herhangi bir talimat var mıdır?” diye ısrarla sordukları duyuluyor.

TALİMATI DARBECİ ALBAYDAN ALACAKLARDI: Pars kolunun, Akıncı’dan talimat gelmeyince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda çalışmasına rağmen 15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde bulunan eski albay Ali Durmuş’u sorması dikkat çekti. Cuntacı Ali Durmuş, daha önce darbeci uçakların geldiği Diyarbakır 182. Filo’nun komutanı olarak görev yapmıştı. Akıncı’dan beklenen talimat gelmeyince darbeci pilotlar, eski Diyarbakır Üs Komutanı Deniz Kartepe’ye ulaşmaya çalıştı.

DÜŞMAN TOPRAKLARI GİBİ: Telsiz konuşmalarına uçakların ışıklarının kapalı olduğu bilgisi de yansıdı. Savaş uçakları ışıkları kapalı bir şekildeki uçuşlarını düşman topraklarında yaptıkları biliniyor.

6 UÇAK YÜKLÜ, TALİMAT BEKLİYORUZ: Ankara semalarında uçuşa devam eden darbeci uçaklar, Akıncı’dan, “Şu an 6 uçak, 6 yüklü. 2 uçak güneyde 145’te bekliyoruz. Diğer 4 uçağı inişe gönderiyoruz. Mutabık mıyız? Harekat tarzımız hakkında bilginiz var mı?” diyor. Diyarbakır’dan gelen 2 uçak iki bin librelik ikişer adet MAK 84 bombasıyla, 4 uçak ise altışar adet 500 librelik MAK 82 bombasıyla yüklüydü.

ÖZEL HAREKATIN VURULMA ANI: Hedef tahsisi için frekans değiştirdiklerinde ise telsize Polis Özel Harekatı’nın vurulma anına ilişkin konuşmalar da girdi. Darbeci general Akın Öztürk’ün damadı Hakan Karakuş’un komutanı olduğu 141. Filo’dan Ahmet Tosun, Aslan 1 çağrı kodunu kullanan Mustafa Azimetli’ye 23.25’te “Vurduğunuz hedefler hangileri?” sorusunu soruyor. Azimetli, Ankara semalarında talimat bekleyen Atmaca ve Pars’ları “Allah yardımcınız olsun” sözleriyle ise selamlıyor.

“DÖNÜN” EMRİNE KULAK ASMAYIN: 141. Filo adına anonsları yapan Ahmet Tosun, BHHM’nin ‘görev yerlerinize dönün’ talimatını ileten Yıldız Radarının bu talimatına ilişkin saat 23.28’de havadaki darbeci uçaklara yönelik, “Havadaki kolların dikkatine filo konuşuyor. Yıldızın RTB ikazına kulak asmayın” demesi dikkat çekti.

6 UÇAK ‘SNİPER’LI: Diyarbakır’dan gelen uçaklar Ankara’da hedef vurmak üzere Sniper (hedefleme podu)takılı halde ve tam yüklü geldi. Saat 23.28’de bir kez daha talimat soran Pars kolu, “Pars ve Atmacalar toplam 6 uçak yüklü Sniper’lı” bilgisini geçince, 141. Filo’nun, koordinat bildiren Pars ve Atmaca kollarına, “Bingoya (yakıt bitene kadar) kadar beklemeye devam edin” talimatı verdiği duyuldu.

HEDEFLEME PODLU ALÇAK UÇUŞ: 23.31’de 141. Filo’dan Atmaca’ya koordinat verilerek, 4 bin feetten alçak geçiş ve doğu-batı patern kurma (hedef etrafında dönme) talimatı verildi. Akıncı’nın talimatlarının ardından 2 uçak hedefi girerek alçak uçuşa geçti. Uçakların, her türlü vuruş talimatına karşı hazırlık olmak üzere hedefleme podlarını açtıkları görüldü.

MAKSİMUM SÜRATLE GEÇİN: Uçaklar talimat verildikten 6 dakika sonra alçak geçişi başlattı ve yakıtları bitene kadar 4 bin feette (deniz seviyesinden) halkta korku yaratmak için paterne devam ettiler. Uçaktan 2 bin feet altında gelen “Altitude” (alçak irtifa) uyarıları duyuldu. Ankara’da hava sahası hayli hareketli olduğu bu saatlerde pilotların, “Gece görüş gözlüğü takalım” gibi sözleri emniyet ihtiyacına işaret etti. Diyarbakır’dan gelen 6 uçak, saat 23.53’te ‘bingo’ alarmı verdi. Akıncı’ya iniş öncesi Ankara üzerinden “Yüksek süratte alçak geçiş” talimatı verildi.

ATIŞ SERBEST: Darbeci uçakların alçak uçuş yaptıkları sırada Polis Özel Harekatı vuran Aslan kolunun keşif ve ikinci saldırı hazırlıkları telsize yansıdı. 23.52’de Aslan 3 çağrı kodlu darbeci pilot, Özel Harekata ilişkin 141. Filo’ya “Nizamiyede sivil araç birikmesi ve şahıslar mevcut” bilgisini aktardığı duyuldu. Filodan, “Atış serbest” diyerek, bombalama talimatı verildi.

İHANETİN BAŞ AKTÖRLERİ

ATMACALAR KOLUNDAKİ PİLOTLAR:



Eski Yüzbaşı Yavuz İstek: Eskişehir BHHM’de görevliyken Diyarbakır’a giderek 07-1020 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Ankara’ya geldi. Saat 03.15’te bu kez 93-0677 kuyruk numaralı uçakla Akıncı’dan yeniden kalkış yaptı.

Eski Binbaşı İbrahim Yozgat: O dönem Diyarbakır 182. Filo Komutanı olarak görev yapan Yozgat, Yavuz İstek ile aynı uçaktaydı.

Eski Yüzbaşı Erdem Erdoğan: 90-0022 ve 93-0689 kuyruk numaralı uçaklarla uçtu.

PARS KOLUNDAKİ PİLOTLAR:

Eski yüzbaşı Aziz Ersel Emanet: Diyarbakır 181. Filo’da görevli olan darbeci Emanet, 07-1025 kuyruk numaralı uçakla Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı ve ardından Akıncı Üssü’ne indi.

Eski Yüzbaşı Fatih Şen: O dönem Diyarbakır 181. Filo’da görevli darbeci, 07-1016 kuyruk numaralı uçakla Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı. 94-0077 numaralı uçağıyla İstanbul üzerinde uçtu.

Eski binbaşı Ahmet Özdemir: 181. Filo’da görevliydi. 07-1021 numaralı uçakla Ankara üzerinde uçtu.

Eski kurmay yüzbaşı Ceyhan Karakurt: Darbeci Ahmet Özdemir ile aynı uçakta idi.

Eski kurmay yüzbaşı Yıldıray Korkmaz: 07-1026, 93-0676 kuyruk numaralı uçaklarla Ankara üzerinde uçtu.

HEDEFLERİ BİLEREK HAVALANDILAR

Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen 6 uçağın DVR kayıtları incelendiğinde, bomba atması planlanan hedefleri bildiği, uçuş esnasında bombaları kullanmak üzere talimat istedikleri, verilen talimat gereği 2 uçağın Ankara üzeri alçak uçuştan sonra Kayseri üzerinden Ankara rotasına devam eden bir Boeing 737 tipi uçağı önledikleri, diğer 4 uçağın da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptıkları, Diyarbakır Kule, Akıncı Kule ve Yıldız Radar kanalından konuştukları diğer personelin olaylara vakıf olduğu görüldü.

(Yeni Şafak)