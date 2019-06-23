15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Otobüsler otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturuyor.
- DHA
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul'a oy kullanmaya gelenler nedeniyle otogarda yoğunluk yaşanıyor. Otobüslerin otogara giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşuyor. Otobüs kuyrukları nedeniyle bazı yolcular otogara girmeden otobüslerden inip yürümeyi tercih ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.