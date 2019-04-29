15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç Madalyası verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz gazisi 23 kişiye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Vali Galip Demirel Vilayetler Evi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu'nun tarih boyunca birçok istiklal mücadelesine şahit olduğunu söyledi.

Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinerek, şunları kaydetti:

"Buradaki herkes o geceyi yaşadı. Gazilerimiz canlarını siper ederek o geceyi yaşadı ama hamdolsun milletin genlerine işlemiş kahramanlık, bağımsız olabilme ve kendine yapılan oyunları alt edebilme kabiliyeti tekrar ortaya çıktı ve oynanan oyunu da bozdu. Bu millet büyük bir millet, inşallah büyük millet olmaya da devam edecektir. Bugüne kadar bileğimiz bükülmedi, bükülemez. Madalyaları takdim edilen tüm gazilerimize, milletimiz ve Cumhurbaşkanımız adına teşekkür ediyorum."

"İŞİMİZ MEMURİYETTEN ÖTE İBADETTİR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk de 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine Ankara'da 23, Türkiye genelinde de 79 Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiğini söyledi.

Kurum olarak tüm şehit aileleri ve gazilerle irtibat halinde olduklarını dile getiren Çelenk, "Yaptığımız tüm çalışmalarda hem 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimize hem de bugüne kadar bu ülke için canını feda eden şehit yakınları ile gazilerimize aynı oranda hizmet etmeye devam ediyoruz. İşimiz, bizim için memuriyetten öte bir ibadettir. Bunu böyle algıladık ve kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 kişiye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve yemek ikramının ardından sona erdi.