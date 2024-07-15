İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0677
  • EURO
    36,0505
  • ALTIN
    2563.97
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 Temmuz gazisi 8 yıldır boynunda mermiyle yaşıyor: Gözüm değil canım feda olsun
Güncel

15 Temmuz gazisi 8 yıldır boynunda mermiyle yaşıyor: Gözüm değil canım feda olsun

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine direnen gazilerden İsmail Acur, Saraçhane'deki Büyükşehir Belediye binasını kuşatma girişimine karşı koymak için en ön safta yer aldı. Darbecilerin hedefi olan Acur, 8 yıldır boynuna saplanan mermiyle yaşıyor. Acur, 'Ben vatanım uğruna çıktım. Gözüm değil canım da feda olsun. Kurşun da boynumda. Geceleri yatamıyorum, sızı, ağrılar var ama vatanıma feda olsun. Tek gerçeğimiz, vatanımız, bayrağımızdır. Vatanımıza illa ki sonu ölüm de olsa vatanımıza sahip çıkacağız.' diye konuştu.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:08 - Güncelleme:
15 Temmuz gazisi 8 yıldır boynunda mermiyle yaşıyor: Gözüm değil canım feda olsun
ABONE OL

15 Temmuz hain darbe girişimini engellemeye çalışanlardan biri de İsmail Acur'du. O gece ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, oradan Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesine gitti.

Darbeci hainlerin karşısına dikilen Gazi İsmail Acur, kurşunların hedefi oldu. Acur, 8 yıldır boynunda kurşunla yaşıyor. Kurşun, şah damarı ile omurilik arasında olduğu için cerrahi müdahale yapılamıyor.

"ARALIKSIZ ATEŞ EDİYORLARDI"

Verilen mücadelenin gençlere örnek olmasını isteyen 15 Temmuz Gazisi Acur, o karanlık ve kanlı geceyi TRT Haber'e şöyle anlattı:

Cumhurbaşkanımızın meydanlara sokağa çıkın talimatlarıyla çıktık. Aralıksız ateş ediyorlardı. Yanımda vurulanlar, düşenler. Yani çok kötüydü. Baya yaralılar vardı. Geldik biz yaraları taşıdık.

Eşim aradı. "İsmail neredesin? Biz korkuyoruz, çocuklar korkuyor, neredesin?" O arada da telefon elimden uçtu. Telefonu arıyorum. Vurulmuşum o anda. Ondan sonra belki de telefon kurtardı işte. Karartı geldi gözüme. Attım elimin içine gözüm düştü.

"GÖZÜM DEĞİL, CANIM DA FEDA OLSUN"

Ben vatanım uğruna çıktım. Gözüm değil canım da feda olsun. Kurşun da boynumda. Geceleri yatamıyorum, sızı, ağrılar var ama vatanıma feda olsun. Tek gerçeğimiz, vatanımız, bayrağımızdır. Vatanımıza illa ki sonu ölüm de olsa vatanımıza sahip çıkacağız.

Biz nasıl biz bizden önceki nesilleri örnek aldıysak atalarımızı, onlar da bizi abilerini örnek alsınlar. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıksınlar. Ne olursa olsun. Tek kalıcı tek gerçek vatanımız. Vatanımıza canımız feda.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.