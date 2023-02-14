15 Temmuz gazisinden depremzedeler için anlamlı bağış

Erzurum'da yaşayan 15 Temmuz gazisi Cafer Güneş, umre için biriktirdiği 40 bin lirayı AFAD'a bağışladı.

Palandöken ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Cafer Güneş, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla umre parasıyla Ziraat Bankası Narman Şubesi'ne gitti.

40 BİN LİRAYI DEPREMZEDELER İÇİN AÇILAN HESABA YATIRDI

Güneş, biriktirdiği 40 bin lirayı AFAD'ın depremzedeler için açtığı hesaba yatırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bağışından dolayı Güneş'e teşekkür edildi.