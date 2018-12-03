Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay İbrahim Akpınar, müşteki olarak dinlendi.

Olay tarihinde karargahta nöbetçi olduğunu belirten Akpınar, görüştüğü birim amiri Ahmet Özcan'ın cep telefonunu istediğini, ardından sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini anlattı.

Bu duruma anlam veremediğini dile getiren Akpınar, Özcan'ın talimatıyla değerlendirme merkezindeki odalardan birine geçtiğini, bir süre sonra bulunduğu yere gelen üsteğmenin, Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'nda toplantı yapılacağını, buraya gitmesi gerektiğini söylediğini bildirdi.

Akpınar, salonun girişindeki askerlerin kendisine silah doğrulttuğunu, sanık eski yüzbaşı Ramazan Karabulut'un salondaki rehinelere "Kimse konuşmayacak, konuşan olursa vururuz." diye tehdit ettiğini belirterek, rehinelerin büyük kısmının nöbetçi heyetinden oluştuğunu dile getirdi.

İlerleyen saatlerde salona gelen sanık yarbay Yusuf Köz'ün de "Kimse bakışmasın, konuşmasın, yoksa kafasına sıkarız." dediğini kaydeden Akpınar, bir süre sonra rehin tutuldukları yere TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumalarının da getirildiğini ifade etti.

Akpınar, Aslan'ın yapılanın yanlış olduğunu söylemesi üzerine sanık Karabulut'un hakaret ettiğini belirtti.

Bir süre sonra darbeciler tarafından alıkonulan Albay Güven Şağban'ın da Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na getirildiğini söyleyen Akpınar, sanık eski albay Erkan Öktem'in "Güven Bey hoş geldiniz, yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz." dediğini, Şağban'ın da yapılanın yanlış olduğunu söylediğini ifade etti.

Akpınar, bunun üzerine Öktem'in tabancasının namlusuna mermi sürdüğünü ancak silah sesi duymadığını dile getirerek, "Güven Albay'ı oradan alıp başka bir yere götürdüler. TEM Daire Başkanı, kelepçenin elini sıktığını söyledi. Ramazan Karabulut da Abdülhamit Özmen'den gidip bakmasını istedi. O da Aslan'ın ellerinin morarmadığını söyleyince Karabulut, koli bandı istedi. Özmen, koli bandını getirip Aslan'ın ağzını bantladılar. Bizi sürekli tehdit ediyorlardı." diye konuştu.

Sanık eski üsteğmen Metin Yağcı'nın salondaki darbecilere, "Kobralar, polis aracını biçti." dediğini duyduğunu anlatan Akpınar, "Dışarıdan vatandaşların sesi geliyordu. Ardından ateş ediliyordu, ateş sesi kesildiğinde vatandaşlar protestolarına devam diyordu." dedi.

Kendisini alıkoyan darbecilerden şikayetçi olduğunu dile getiren Akpınar, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.