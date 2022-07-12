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İstanbul Valiliği'nden anlamlı belgesel: Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından 'Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar' belgeseli yarın seyirciyle buluşturulacak.

AA12 Temmuz 2022 Salı 22:41 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2016'dan itibaren görüntülerin yer aldığı belgeselin özel gösterimi, yarın saat 19.30'da Atlas Sineması'nda yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe girişimine karşı şehadete yürüyenlerin, gazilerin ve geride kalanların birbirinden farklı hikayeleri belgeselde anlatılıyor.

15 Temmuz hain darbe girişimini, tüm gerçekliği ile gözler önüne serecek belgeselde, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Facetime bağlantısı kuran gazeteci Hande Fırat'ın yanı sıra birçok şehit ailesi ve gaziler ile röportajlar yer alıyor.

Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in üstlendiği belgesel, 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak hazırlandı.

  • 15 Temmuz kahramanları
  • Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar
  • 15 Temmuz

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