15 Temmuz milattır

15 Temmuz günü köprüye gittiğimde kendi emelleri için Mehmetçik’i kandırıp emir veren komutanların vahşice kurşun sıktırmalarını bizzat yaşayarak ve içim kan ağlayarak gördüm. Kurşuna ve tanka kendini siper ederek gelecekte demokrasi zaferi olarak yer alacak bir direnişe de şahit oldum. Bu ülkemizde bir milattı. Yazılan bu destan asla unutulmamalı, unutturulmamalı.