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15 Temmuz 'Satır Arası' özel: ''Bundan sonra kimse teşebbüs edemez...''

star.com.tr'de gündemin önemli başlıklarının uzman isimlerce değerlendirildiği Sinem Karahan'ın editörlüğünü üstlendiği Satır Arası'nın 15 Temmuz özel içeriğine star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan ve Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin konuk oldu.

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:32
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FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. O karanlık gecede Türk halkı darbecilere geçit vermedi.

Darbe girişiminin 5'inci yılında Satır Arası'nın özel içeriğine star.com.tr GYY Nuh Albayrak, Akşam Gazetesi GYY Mustafa Kartoğlu, Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan ve Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin konuk oldu.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin,

"Türkiye'nin o gün iç savaşın eşiğinden döndü..."

star.com.tr GYY Nuh Albayrak,

"15 Temmuz'un unutulmaması, unutturulmaması gerekiyor..."

Akşam Gazetesi GYY Mustafa Kartoğlu,

"15 Temmuz Türk milletinin devletini, demokrasisini ve geleceğini kurtardığı günün adı..."

Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan,

"Bundan sonra ne asker ne sivil hiç kimse darbeye teşebbüs edemez..."

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