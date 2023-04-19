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Güncel

15 Temmuz şehidinin ailesinden 7'li koalisyona tepki: FETÖ ve Kandil'den emir alıyorlar

15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun Trabzon'da yaşayan anne ve babası 7'li koalisyona büyük tepki gösterdi. Şehidin babası Hüseyin Uslu 'CHP Lideri Kılıçdaroğlu emirleri Pensilvanya ve Kandil'den alıyor.' dedi. Anne Gönül Uslu ise, 'FETÖ'cü, PKK'lı hainleri serbest bırakmak, teröre destektir. Hakkımı helal etmiyorum.' diye konuştu.

Sabah19 Nisan 2023 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
15 Temmuz şehidinin ailesinden 7'li koalisyona tepki: FETÖ ve Kandil'den emir alıyorlar
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da hainlere direnirken şehit olan Samet Uslu'nun Trabzon'da yaşayan anne ve babası, 6'lı Masa'nın HDP ile yaptığı işbirliğine ve 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu Selahattin Demiraş ile hapisteki FETÖ'cülerin serbest bırakılacağı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteren ittifakın terör örgütlerine karşı bir duruş ortaya koymadığını söyleyen şehit babası Hüseyin Uslu, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için 5 sağ parti bir araya gelip 6'lı koalisyon çetesi kurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya neden gittiği de belli oldu. Çünkü emirleri de Pensilvanya'dan alıyorlar. Şimdi de açık açık HDP ile ittifak kurup, Kandil'den talimat almaya başladılar. HDP de aba altından sopa gösteriyor. Kandil'deki hainler de 'Seçimlerde CHP'yi destekliyoruz ama seçim sonrası Abdullah Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı ve KHK'lıları serbest bırakacaksınız' talimatı verdi. Benim askerime, polisime kurşun sıkanlarla nasıl el altından ittifak yaparlar. Yüreğimiz yandı. Şehit oğlumun kemikleri sızladı" ifadelerini kullandı.

AMAÇLARI TÜRKİYE'Yİ PARÇALAMAK

Sabah'ın haberine göre, Baba Uslu, "15 Temmuz'da FETÖ'cüler, Amerika'nın talimatıyla insanımıza, yavrularımıza, askerimize, polisimize kurşun sıktılar, bomba attılar. 250'yi aşkın kişi şehit oldu. Onlardan birisi de oğlum Samet'ti. Darbe girişimini başarsaydılar, Pensilvanya'daki o baş hain buraya gelip, ülkenin başına geçecekti. Ama Türk halkı buna izin vermedi. Başaramadılar, ülkemizi yıkamadılar. Vatanını savunurken şehit olan Samet Uslu'nun babası olarak diyorum ki; amaçları Erdoğan'ı devirmek ve Türkiye'yi parçalamak. Cumhurbaşkanımız, FETÖ'cülere ve PKK'lılara göz açtırmadı, mücadeleye devam ediyor. Türk halkı ve şehit aileleri olarak biz bunlara cevabı sandıkta vereceğiz" diye konuştu.

'CEVABI SANDIKTA VERECEĞİZ'

Şehit annesi Gönül Uslu ise, "Onların amacı FETÖ, Amerika ve dış güçlerin emrinde, ülkeyi bölüp parçalamak. Erdoğan'ı gönderelim ülkeyi bölelim mantığı güdüyorlar. Daha seçim olmadan CHP ve 6'lı koalisyon çetesine HDP/PKK'dan talimatlar gelmeye başladı. Bebek katili Apo'yu, Demirtaş'ı ve oğlumu şehit eden FETÖ'cü hainleri serbest bırakacaklarmış. Hainlere arka çıkıyorlar. Oğlum o hainlere karşı çıkarken şehit düştü. FETÖ'cüleri serbest bırakmak, teröre destektir. Hakkımı onlara helal etmiyorum. Yazıklar olsun. Her zaman diyorum, Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Her zaman devletimizin yanındayım. Onlara en güzel cevabı sandıkta vereceğiz ve susturacağız. Rabbim bunlara fırsat vermesin, bayrağımızı ve devletimizi korusun" dedi.

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