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15 Temmuz şehidinin babası konuştu: Kurtuluş Savaşı gibiydi

Ankara'da şehit düşen 22 yaşındaki Muhammed Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın, 15 Temmuz'u ve evlat acısını unutmuyor. Yalçın, '15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı gibiydi. Oğlumla telefonla konuşurken bomba patladı. Oğlum vatanı için şehit oldu.' dedi.

Sabah7 Temmuz 2023 Cuma 07:37 - Güncelleme:
15 Temmuz şehidinin babası konuştu: Kurtuluş Savaşı gibiydi
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FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba sonucu şehit düşen Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Muhammed Yalçın'ın (22) babası Selahattin Yalçın, "Oğlum vatanı, milleti ve bayrağı için şehit oldu" dedi. Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Muhammed Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine "Bu vatan kolay kazanılmadı" diyerek evden çıktı ve arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Babasıyla telefonda konuşurken atılan bombayla şehit düşen Muhammed Yalçın, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

'15 TEMMUZ RUHU VAR'

Ankara'da yaşayan baba Selahattin Yalçın, hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümüne sayılı günler kala duygularını SABAH'a anlattı. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Oğlumla cep telefonu ile konuşurken bomba patladı. Telefon kesildi ve oğlumun şehit olduğunu öğrendim. Benim oğlum vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için şehit oldu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gururu da acısı da çok büyük. Ben aslanımla gurur duyuyorum. O, ülkesini düşünün her vatanseverin yapması gerektiği gibi vatanını hainlere vermemek için göğsünü siper etti" dedi.

15 Temmuz'u Kuruluş Savaşı'na benzeten Yalçın, "15 Temmuz bizim için Kurtuluş Savaşı gibiydi. Ülke olarak o günden sonra yeniden ayağa kalktık. 7 senedir evlatsızız ama ülkemiz, vatanımız sağ olsun. Oğlum beden eğitimi öğretmeni olacaktı. 'Vatan için, millet için özel çocuklar yetiştireceğim, öyle çocuklar yetiştireceğim ki vatan millet için çalışacak, gerekirse canını verecek' derdi. Ama nasip olmadı. 'Baba bu ülkeye güzel hizmetler etmek, bir şeyler başarmak inşallah bize nasip olur, gerekirse şehitse şehit olacağım' derdi. Şehitlik ona nasip olacaktı ve oldu. Hainler bitmez ama bizim mücadelemiz de bitmeyecek. Oğlum gibi aslanlar oldukça bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz. Bizim içimizde halen 15 Temmuz ruhu var" ifadelerini kullandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Muhammed Yalçın'ın şehit düştüğü anlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Kayıtlarda, F-16'ların ilk bombayı atmasının ardından Yalçın'ın 10 metre ilerisine ikinci bombanın düştüğü görülüyor. Daha sonra yere yığılan Yalçın, aynı zamanda helikopterlerin de hedefi oluyor.

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