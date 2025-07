15 Temmuz şehidinin çocukları hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Askeri Çoban, 1997 yılında ailesiyle İstanbul'a yerleşti.

Burada bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan 7 çocuk babası Çoban, bir süre sonra da kendi atölyesini kurdu.

Çoban, 15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı koymak için evden çıktı.

FETÖ mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Çoban'ın çocukları, gurur duydukları babalarını özlemle anıyor.

- "AĞABEYİM EVE GELDİ AMA BABAMA ULAŞAMADIK"

Çoban'ın kızı Nurzana Çoban, AA muhabirine, babasının şehadetinin üzerinden 9 yıl geçtiğini ancak acılarının ilk gün gibi olduğunu belirterek, bu acının hiç dinmeyeceğini söyledi.

Babalarını çok özlediklerini dile getiren Çoban, darbe girişimi gecesi yaşananlara değindi.

Çoban, evde oldukları sırada televizyonda darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini, babasının darbecilere karşı koymak için ağabeyi ve komşularıyla köprüye gittiğini belirtti.

Kendilerinin de sabaha kadar uyumadığını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Daha sonra ağabeyim eve geldi ama babama ulaşamadık. Ağabeyime 'Sen eve git arabayı al tekrar buraya gelirsin' demiş. Ağabeyim yanına gitmek için aradığında babama ulaşamadı. Babamın rahatsızlık geçirdiğine dair bir haber aldık. Meğerse orada şehit olmuş. Bu haberi alınca yıkıldık, daha çok erkendi hiç beklemiyorduk. Allah'tan bir daha o günlerin yaşanmamasını diliyorum."

Çoban, sık sık babalarının mezarını ziyaret ettiklerini vurgulayarak, "Ağabeyimin oğluna da babamın ismini verdik. Babamız her zaman bizimle bir arada. Babamızı her zaman yanımızda yaşatıyoruz. Babam her zaman devletinin yanındaydı, bu yolda da canını verdi ve şehit oldu. Bizler de ülkemiz için canımızı feda ederiz." ifadesini kullandı.

- "DARBE GİRİŞİMİNİN ÜZERİNDEN 9 YIL GEÇTİ, ACIMIZ DİNMİYOR"

Askeri Çoban'ın oğlu Ferdi Çoban ise darbecilere karşı koymak için evden ayrılan babasıyla o gece sürekli cep telefonuyla görüştüklerini, sokaklarda yaşananları kendisinden öğrendiklerini dile getirdi.

Babasının çok naif bir insan olduğunu anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Askeri Çoban ile gezmek ve yaşamak lazımdı. Kendisi çok cömert bir insandı. Burada seyyar satıcıydı. Gittiği her köyde bir dostu vardı. İstanbul'a yerleştiğimizde de kapımızın önünden geçen bir seyyar satıcı olsa ona yemek ve çay ısmarlardı. Gönlümüzde kendisi cennettedir. Babam 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koymak için şehit oldu. Darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti, acımız hala aynı, hiçbir zaman dinmiyor. Her perşembe günü babamın mezarına geliyoruz, dua ediyoruz."