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15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar

GAZİANTEP´in Karkamış ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır´ın mezarlarını çevreleyen demir korkulukları çaldı. Şehit yakınları olaya tepki gösterdi.

  • DHA
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Olay, dün öğle saatlerinde Karkamış ilçesindeki Karacurun Mahallesi mezarlığında meydana geldi. Ankara´da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı´na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır'ın mezarını çevreleyen demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Korkulukları hurdacılık yapan kişilerin çaldığını düşündüklerini söyleyen şehit yakınları olaya tepki gösterdi.
 
Demir korkulukları çalanların yakalanmasını istediklerini söyleyen, Şehit Seyit Ahmet Çakır´ın amcası Bülent Çakır, " Yeğenim 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit oldu. Bu demirleri yerde bulsanız almazsınız. Bunu yapanların başka bir amacı vardır.  Jandarma ekiplerinin bilgisi var. Ben olayı akşam duydum. Buranın çevresindeki korkulukları çalmışlar. Bunu yapanların kanı bozukların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.
 
Karacurun Mahallesi Muhtar Yardımcısı Yusuf Çakır ise, "Biz olayı dün öğleden sonra duyduk. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. 15 Temmuz şehidimizin mezarında bulunan demire tenezzül eden kişi her şeyi yapar. Burası güzel bir şekilde yapılmıştı. Devletimiz sahip çıkıyor ama gelip bozmuşlar. Bunları çalanlar olarak hurdacılar aklımıza geliyor. Bunu köyden kimse yapmaz. Yaptırılacak olsa maddi değeri vardır ama hurdaya satmak için maddi değerinde de bir şey yok" diye konuştu.
 
Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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