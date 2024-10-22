İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2537
  • EURO
    37,1289
  • ALTIN
    3016.26
  • BIST100
    8701.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 Temmuz şehidinin oğlu: FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez
Güncel

15 Temmuz şehidinin oğlu: FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez

İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Askeri Çoban'ın oğlu Ferdi Çoban, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, 'Babamın yanına geldim, FETÖ elebaşının ölüm haberini babama verdim. Elebaşı öldü, az da olsa acımız dindi ama FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez.' dedi.

AA22 Ekim 2024 Salı 13:01 - Güncelleme:
15 Temmuz şehidinin oğlu: FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez
ABONE OL

Ailesi için daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla 27 yıl önce memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden İstanbul'a giden ve bir tekstil atölyesinde çalışan 7 çocuk babası Askeri Çoban bir süre sonra kendi atölyesini kurdu.

15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı koymak için çıktığı evine geri dönemeyen 7 çocuk babası Çoban'ın Ergani'deki evinde yas sürüyor.

Oğlu Ferdi Çoban, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini aldıklarında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Çoban, FETÖ elebaşının öldüğünü öğrendiklerinde ailece babasının mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

"Babamın yanına geldim, FETÖ elebaşının ölüm haberini babama verdim. 'O da öldü' dedim. FETÖ elebaşı öldü, az da olsa acımız dindi ama FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez. Allah onun belasını versin." diyen Çoban, şehit babasıyla gurur duyduğunu belirtti.

Babasını kaybettikten sonra ailede doğan 4 bebeğe onun ismini verdiklerini ifade eden Çoban, bu bebeklerden birinin de kendi oğlu olduğunu anlattı.

Çoban, "Birkaç okula da babamın ismi verildi. Onu elimizden geldiği kadar yaşatacağız. Yine böyle bir kalkışma olsa ben de giderim. Herhangi bir sıkıntı olsa devletimizin her zaman yanındayız. Babam olmasa da biz varız." diye konuştu.

Babalarına büyük özlem duyduklarını dile getiren Çoban, aradan yıllar geçmesine rağmen acılarının dinmediğini belirtti.

- "FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'E ALLAH RAHMET EYLEMESİN"

Askeri Çoban'ın yeğeni Bedri Çoban da amcasının ailesine çok bağlı olduğunu, aile içinde sorunları, sıkıntıları çözen, derdi bulunanlara derman olmaya çalışan biri olduğunu ifade etti.

FETÖ elebaşının ölüm haberini aldıklarında amcasının mezarını ziyaret ettiklerini anlatan Çoban, şunları söyledi:

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e Allah rahmet eylemesin. 'Zalimler için yaşasın cehennem.' diyoruz. Bu örgüt tamamen yok edilmediği, bertaraf edilmediği sürece acımız dinmiş olmayacak. Acımızı dindirecek şey, FETÖ silahlı terör örgütünün tamamen yok edilip bertaraf edilmesidir."

  • FETÖ
  • Fetullah Gülen
  • fetöcü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.