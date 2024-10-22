15 Temmuz şehidinin oğlu: FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez

Ailesi için daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla 27 yıl önce memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden İstanbul'a giden ve bir tekstil atölyesinde çalışan 7 çocuk babası Askeri Çoban bir süre sonra kendi atölyesini kurdu.

15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı koymak için çıktığı evine geri dönemeyen 7 çocuk babası Çoban'ın Ergani'deki evinde yas sürüyor.

Oğlu Ferdi Çoban, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini aldıklarında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Çoban, FETÖ elebaşının öldüğünü öğrendiklerinde ailece babasının mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

"Babamın yanına geldim, FETÖ elebaşının ölüm haberini babama verdim. 'O da öldü' dedim. FETÖ elebaşı öldü, az da olsa acımız dindi ama FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez. Allah onun belasını versin." diyen Çoban, şehit babasıyla gurur duyduğunu belirtti.

Babasını kaybettikten sonra ailede doğan 4 bebeğe onun ismini verdiklerini ifade eden Çoban, bu bebeklerden birinin de kendi oğlu olduğunu anlattı.

Çoban, "Birkaç okula da babamın ismi verildi. Onu elimizden geldiği kadar yaşatacağız. Yine böyle bir kalkışma olsa ben de giderim. Herhangi bir sıkıntı olsa devletimizin her zaman yanındayız. Babam olmasa da biz varız." diye konuştu.

Babalarına büyük özlem duyduklarını dile getiren Çoban, aradan yıllar geçmesine rağmen acılarının dinmediğini belirtti.

- "FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'E ALLAH RAHMET EYLEMESİN"



Askeri Çoban'ın yeğeni Bedri Çoban da amcasının ailesine çok bağlı olduğunu, aile içinde sorunları, sıkıntıları çözen, derdi bulunanlara derman olmaya çalışan biri olduğunu ifade etti.

FETÖ elebaşının ölüm haberini aldıklarında amcasının mezarını ziyaret ettiklerini anlatan Çoban, şunları söyledi:

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e Allah rahmet eylemesin. 'Zalimler için yaşasın cehennem.' diyoruz. Bu örgüt tamamen yok edilmediği, bertaraf edilmediği sürece acımız dinmiş olmayacak. Acımızı dindirecek şey, FETÖ silahlı terör örgütünün tamamen yok edilip bertaraf edilmesidir."

