15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbulö konusuyla düzenlenecek olan 40´ncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.