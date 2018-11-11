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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 40´ıncı Vodafone İstanbul maratonu için saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

  • DHA
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İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbulö konusuyla düzenlenecek olan 40´ncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
 

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