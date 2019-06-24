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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç kontrolden çıkarak takla attı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.

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