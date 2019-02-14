Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı sona erdi. Paketi inceleyen uzman ekipler, herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Paketin boş olduğunun anlaşılmasıyla köprü trafiği normale döndü.
- İHA
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