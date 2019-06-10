15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- DHA
Öte yandan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda da otobüsler yoğunluk oluşturuyor.
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