Başına silah dayadı, köprüyü trafiğe kapadı! Sonra bahaneler sıraladı

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15 Temmuz Şehitler köprüsünü kapatan kişi tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi tutuklandı.

  • DHA
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift yönlü olarak yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Alkollü olduğu belirlenen Bülent A.'nın poliste verdiği ifadede ABD Başkanı Trump ve terör örgütlerine kızdığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. Daha önce  kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıca madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit, basit yaralama gibi suçladan kaydı bulunan Bülent A.  Çengelköy Polis Merkezi'nden adliyeye gönderildi. 
 
TRUMP'I PROTESTO ETMEK İÇİN YAPMIŞ
 
Anadolu Adalet Sarayı'nda sevkedilen Bülent A.'nın, savcılık sorgusunda, alkollü olmasının da etkisi ile aracını köprünün ortasında durdurduğunu belirterek, "17 Ekim 2019 tarihinde ABD Başkanı Donald Turmh'un Barış Planı Harekatı ile ilgili açıklamalarını protesto etmek için aracımdan indim. Aracımın bagajında bulunan küçük oğluma ait oyuncak tabancayı aldım ve köprünün üzerinde bir süre sağa sola doğru yürüdüm. Trump aleyhine bazı sloganlar attım. Sloganların içeriğini tam olarak hatırlamıyorum ancak herhangi bir kişiyi küçük düşürücü ifadeler kullanmadım" dediği öğrenildi.
 
'SİLAH OYUNCAKTI'
 
Araçları durdurmaya çalışmadığını söyleyen Bülent A.'nın, "Beni gören araçlar kendiliğinden durdu. Trafik akışı ise devam etti. Sonrasında polisler geldi. Özel harekat polislerini gördükten sonra silahı denize attım. Amacım, silahın polisler tarafından gerçek zannedilerek panik olunmasının önüne geçmekti. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
 
Bülent A., savcılık sorgusunun ardından, "Korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bülent A.'nın, mahkemedeki sorgusunda, "Psikolojim bu aralar ailevi nedenler ile bozuktur. ABD Başkanı Trump'ın son beyanı beni iyice çileden çıkardı. Ona tepki olsun diye köprüde aracımı durdurdum. Oğluma ait oyuncak tabanca ile dikkat çekmek için kafama dayadım. Amacım gazetecileri oraya çağırarak dikkat çekmekti. Herhangi bir şekilde vatandaşı rahatsız etmek gibi bir kastım yoktu. Suçsuzum, tutuksuz yargılanmak için serbest bırakılmayı talep ederim" dediği kaydedildi.. 
 
TUTUKLANDI
 
 
Bülent A.., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı. 
 

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