15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs gözaltına alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. Olay yerine güvenlik amaçlı güvenlik ekipleri sevk edildi.

İSTANBUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu duyurdu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI MI?

Köprü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler için trafiğe açıldı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Detayları, 24 TV Haber Müdürü Kahraman Poyrazoğlu aktardı:

"Endişelenecek bir durum yok. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı deyince kısa süreli bir tedirginlik yaşadık. Ancak güvenlik kaynakları ve valilik kısa sürede olayla ilgili ilk görüntüleri paylaştı. Bireysel bir eylem olduğunun altını çizelim. Genç bir kişi köprü üzerinde aracını dik bir şekilde durdurmuş. Emniyet güçleri tedbirlerini aldı. Özel hareket polisleri kısa sürede o noktaya ulaştılar. Şüpheliyle bir müzakere söz konusu. Çok ciddi bir durum söz konusu değil. Köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı ancak kısa sürede açılacaktır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.



Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir.



Emniyet görevlilerimiz şahısla... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2024

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜ KAPATAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. O anlara ait ilk görüntüler...