İSTANBUL 34°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2024 Salı / 10 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    36,0462
  • ALTIN
    2568.21
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde sela okundu.

AA16 Temmuz 2024 Salı 00:17 - Güncelleme:
15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu
ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.