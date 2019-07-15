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15 Temmuz, Türk halkının demokrasi destanı olmuştur

  • Mustafa Cengiz Galatasaray Kulübü Başkanı
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15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizi, demokrasimizi ve geleceğimizi yok etmek isteyen hain darbe girişimi, milletimizin ve onun temsilcisi devletimizin göstermiş olduğu irade ve cesaret sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Galatasaray Spor Kulübü olarak; milletimizin hafızasına acı ve kanla kazınmış o kara gecede, sabahın ilk ışıklarını beklemeden reaksiyon gösterip  “Demokrasinin yanındayız, darbeye hayır” başlığı ile yayınladığımız mesaj ile yaşananlara olan tepkimizi anında ortaya koyduk. Daima Hukuk Devleti’nin yanında olan bizler, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin refahı için üzerimize düşen vazifeyi her zaman yapmaya hazırız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. 

Bu vesile ile demokrasimize kast eden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyen hainlere karşı koyan ve bu uğurda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum.

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