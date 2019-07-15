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15 Temmuz ve sosyalistler

  • ERTUĞRUL BAŞER Yazar
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Her şeye rağmen sosyalistler yine de 15 Temmuz’u görebilir ve onu var eden kimliği kabul edebilirlerdi: Onların“kitlesi” olmayı kabul etmesi, hayran hayran hep onların ağızlarına bakması şartıyla. Ama Dindar Müslüman, Muhafazakâr kimlik birilerinin kitlesi olmayı değil Kendisi Olmayı seçti, kesif bir dünya karanlığında el yordamıyla da olsa kendi yolunda, Kendi Olmaklığına yürümeyi. 15 Temmuz’da sokağa çıkanların “kendiliğinden bilincinde” tabii ki sosyalistlerin aradığı hemen hiçbir şey yoktu. Kendi halinde insanlardı. Modern, değillerdi, ilerici, değillerdi, “sosyalist aydınlanma” yaşamamışlardı, kafadan ve gönülden Geleneğe, Vatana ve Dine (üstelik İslam dinine) yaslıydılar. Bütün bunlar sosyalistlerin onları yok sayması için yeter sebepti ve kategorik olarak reddedildiler. Rasyonel, muhakemeye, vukufa dayalı bir retten çok, radikal Modernliğin bir ön şartı olarak, Geleneğin, Geçmişin, İslam’ın reddiydi bu, vakıf olunamayanın reddi! Böyle bir “kitlede/güruhta”, dünyayı güzelleştirecek bir bilinç değil, olsa olsa kör, yıkıcı, linççi, hınç yüklü bir bilinç olabilirdi. Hatırlanırsa o dönemde epeyce “gencecik askerleri linç eden, başlarını kesen rövanşist kalabalıklar” hikayesi döndü ortalıkta, hala da dönüyor.

ertbaser1@hotmail.com

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

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