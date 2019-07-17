15 Temmuz’a ışık tutacak
Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı ‘Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ hain darbe girişiminin yanı sıra dünya darbeler ve sömürgecilik tarihine ışık tutuyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yanında inşa edilen müzede şehitlerin eşyaları da sergileniyor.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında açılışı yapılan ‘Hafıza 15 Temmuz Müzesi’, Türkiye ve dünyadaki darbe girişimleri ile modern sömürgecilik tarihinin gelişim evrelerini gün yüzüne çıkartıyor. Başkan Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen törenle açılış kurdelesini kestiği ve darbecilerin vahşetini gözler önüne seren müze, vatandaşlardan ilgi görüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yanında bin 500 metrekare alanda iki kat inşa edilen müzenin girişindeki duvarda “Unutma” yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor. Girişteki dev ekranda 15 Temmuz videoları ve belgeselleri gösterime sunuluyor. İkinci katta ise vatandaşları “Göreceklerin senin hikayendir” yazısı karşılıyor.
ŞANLI DİRENİŞİN MÜZESİ
Müzede, 15 Temmuz’da yaşananlar materyallerle anlatılırken, darbeciler ile şehit ve gazilerin o kara gecede kullandıkları eşyalar sergileniyor. Sergilenen eşyalar arasında, Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in beresi ve kaması ile Başkan Erdoğan’ın televizyonda millete çağrı yaptığı Hande Fırat’a ait cep telefonu, gazi Bilal Özyıldırım’a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı, gazi Abdullah Çay’a ait kurşun isabet etmiş anahtar, şehit Necmi Bahadır’a ait kurşun isabet etmiş cüzdan ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan’a ait kurşun isabet etmiş telefon, darbecilerin kullandığı tankların ezdiği otomobil, zarar gören motosiklet, şehitlerin ayakkabıları, darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar bulunuyor.
‘ŞEHADET ŞUURU’ SALONU
Hafıza 15 Temmuz’da şehitlerin fotoğraflarına ve biyografilerine, darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilere dokunmatik ekranlardan ulaşılabiliyor. Şehadet Şuuru Salonu’nda 15 Temmuz’a dair 3 boyutlu videolar izlenebiliyor. Müzeyi gezenler hatıra defterine duygularını yazabiliyor.
TÜYLERiM DiKEN DiKEN OLDU
Eşi ve çocuklarıyla müzeye gelen Sezgin Saatçi, tankın ezdiği otomobili yakından görünce şaşırdığını belirterek “Bir kez daha tüylerim diken diken oldu. Yani o vahşetin en belirgin hali” dedi. Musa Sipsivri ise ‘Hafıza 15 Temmuz’u vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna canlarını feda eden şehitlerin anısına yapılan mübarek bir yer olarak gördüğünü anlattı.
BiZiM KAHRAMANIMIZ
Şehit Ömer Halisdemir’in beresi ve kamasını inceleyerek dua eden İsmail Diriloğlu, duygularını şöyle dile getirdi: “Darbenin başarıya ulaşmamasını sağlayan kahramanın beresi... Allah bir daha öyle geceler yaşatmasın.” Halisdemir için “Bizim için en büyük kahraman” değerlendirmesinde bulunan Cafer Kaplan “Biz ona çok şey borçluyuz. Memleketimizi borçluyuz, hayatımızı ve geleceğimizi borçluyuz” dedi.
Kazan’ı kahraman yapan destanın müzesi açıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak üzere Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapılan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin açılışını yaptı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’in meddah gösterisi ile başladı. Ersoy, müzenin 15 Temmuz destanını geleceğe taşıyacağını belirterek “15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, milletten gasbettikleri tanka, uçağa, helikoptere güvenen korkakların, aziz milletimizin cesareti ve sarsılmaz iradesi önünde düştükleri, aciz ve zavallı durumu ders olarak anlatmaya devam edecektir” dedi. Kongre ve sergi salonlarından çocuk atölyesi ve kafeteryasına modern bir yaşam alanı olarak inşa edilen müzenin 3 bin 600 metrekare kapalı alanı bulunuyor.
TRT’den 15 Temmuz konulu çizgi film
TRT Çocuk’un çocuklara birlik, beraberlik ve dayanışmanın gücünü anlatmak için hazırladığı çizgi film “Ulu Çınarın Kuşları”, izleyiciyle buluştu. 15 Temmuz Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan çizgi filmin konusu şöyle: Farklı kuş türlerinin bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı ulu çınar, bu ağacı ele geçirmek isteyenlerin tehdidi altındadır. Ağacı ele geçirmek isteyenler ağacı ateşe verirler. Onlarla sonuna kadar mücadele eden ağaç sakinleri, canları pahasına da olsa ulu çınarı korur ve felaketten kurtarırlar.
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