15 Temmuz’a ışık tutacak

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında açılışı yapılan ‘Hafıza 15 Temmuz Müzesi’, Türkiye ve dünyadaki darbe girişimleri ile modern sömürgecilik tarihinin gelişim evrelerini gün yüzüne çıkartıyor. Başkan Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen törenle açılış kurdelesini kestiği ve darbecilerin vahşetini gözler önüne seren müze, vatandaşlardan ilgi görüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yanında bin 500 metrekare alanda iki kat inşa edilen müzenin girişindeki duvarda “Unutma” yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor. Girişteki dev ekranda 15 Temmuz videoları ve belgeselleri gösterime sunuluyor. İkinci katta ise vatandaşları “Göreceklerin senin hikayendir” yazısı karşılıyor.

ŞANLI DİRENİŞİN MÜZESİ

Müzede, 15 Temmuz’da yaşananlar materyallerle anlatılırken, darbeciler ile şehit ve gazilerin o kara gecede kullandıkları eşyalar sergileniyor. Sergilenen eşyalar arasında, Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in beresi ve kaması ile Başkan Erdoğan’ın televizyonda millete çağrı yaptığı Hande Fırat’a ait cep telefonu, gazi Bilal Özyıldırım’a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı, gazi Abdullah Çay’a ait kurşun isabet etmiş anahtar, şehit Necmi Bahadır’a ait kurşun isabet etmiş cüzdan ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan’a ait kurşun isabet etmiş telefon, darbecilerin kullandığı tankların ezdiği otomobil, zarar gören motosiklet, şehitlerin ayakkabıları, darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar bulunuyor.

‘ŞEHADET ŞUURU’ SALONU

Hafıza 15 Temmuz’da şehitlerin fotoğraflarına ve biyografilerine, darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilere dokunmatik ekranlardan ulaşılabiliyor. Şehadet Şuuru Salonu’nda 15 Temmuz’a dair 3 boyutlu videolar izlenebiliyor. Müzeyi gezenler hatıra defterine duygularını yazabiliyor.