15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimine ilişkin davada flaş gelişme
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimine ilişkin davada, 150 sanığın 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
- AA
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