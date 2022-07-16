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15 Temmuz'la ilgili aşağılayıcı paylaşım yapan kişilere işlem yapıldı

Edirne'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle ilgili sosyal medyadan 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret' içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 3 kişiye işlem yapıldı.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde E.A, S.A, M.Y.G'nin 15 Temmuz ile ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret" içerikli paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.A. ve S.A. Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğince haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İl dışında olduğu tespit edilen M.Y.G. hakkında hazırlanan tahkikat evrakı da Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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