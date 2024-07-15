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15 Temmuz'un ''dilsiz şahitleri'' sergileniyor

Hafıza 15 Temmuz Müzesinde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneğinin özel çalışmasıyla 15 Temmuz 'şehitlerimizin ayakkabıları' sergileniyor.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
15 Temmuz'un ''dilsiz şahitleri'' sergileniyor
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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergilenen ayakkabıların şehitlerin, gazilerin ve o gece mücadele veren vatandaşların hangi duyguyla ve hissiyatla yere bastıklarının, nasıl bir tempoyla yürüdüklerinin, ölüme, ecele koştuklarının bire bir şahidi olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un sosyolojisinin, psikolojisinin, edebiyatının, kültürünün ve sanatının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Objeler üzerinden 15 Temmuz'u okumalıyız. 15 Temmuz'a bir askeri darbe veya darbe girişimi deniyor. Bu çok eksik bir tanımlamadır. Biz, birçok askeri darbe, pek çok darbe girişimi gördük. Başarılı olan darbeler de gördük. Ama hiçbiri 15 Temmuz'la bağdaşmaz. 15 Temmuz esas itibarıyla Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini ipotek altına alma girişimidir. 15 Temmuz vatanımızı, milletimizi işgal teşebbüsüdür." dedi.

Milletin sağduyusu, feraseti ve direnişi sayesinde 15 Temmuz'un başarısız olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin Türk tarihi ile geleneğinden beslenen mimari anlayış ve üslupla tasarlandığını anlattı.

Yılmaz, müzede 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine ait objelerin bulunduğunu, şehitlerin ayakkabılarının "gecenin dilsiz şahidi" olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"HER BİRİNİN HİKAYESİNDE BİR KAHRAMANLIK VE VATANPERVERLİK VAR"

"Şehitlerin, gazilerin, bu mücadeleyi veren insanların hangi duyguyla ve hissiyatla yere bastıklarının, nasıl bir tempoyla yürüdüklerinin, ölüme, ecele koştuklarının bire bir şahididir. Yani kadınıyla, kızıyla, delikanlısıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla aslında bu ayakkabılar bize 15 Temmuz şehitlerimizin ve gazilerimizin bırakmış olduğu en önemli emanetlerden birisidir. Her birinin hikayesinde bir kahramanlık ve vatanperverlik var. Bu açıdan 15 Temmuz'u objeler üzerinden okumanın son derece önemli olduğunu biliyorum. Bunları anlattığımız ve yazdığımız, sanata, edebiyata, şarkıya, destana, hikayeye, resme ve fotoğrafa yansıttığımız sürece 15 Temmuz canlı, diri, var olacak ve o ruh yaşayacak. O ruh yaşadıkça da milletimiz yaşayacak."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, birkaç gün 24 saat açık kalacak Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde 15 Temmuz'u farklı yönleriyle anlatan etkinlikler olacağını sözlerine ekledi.

  • 15temmuz
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