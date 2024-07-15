15 Temmuz'un Nene Hatunları... En ön saflarda FETÖ'cülerin karşısına çıktılar

FETÖ'cü askerlerin kalkıştığı darbe girişiminin girişimin başarısızlıkla sonuçlanması, kadın, erkek, çocuk ve yaşlı bütün vatandaşların yurdun tüm sathında topyekün sokaklara çıkarak tank ve silahlara karşı durmasıyla gerçekleşti.

Türk tarihindeki mücadelelerde olduğu gibi FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında da cuntacılara karşı alanlarda en ön saflarda kadınlar da vardı. Darbe girişimi sırasında büyük cesaret ve mücadele örneği sergileyen kahraman kadınlar, Türk tarihine isimlerini altın harflerle yazdırarak gelecek kuşaklara onurlu bir miras bıraktı.

Darbecilerin en ağır saldırılarından birinin yapıldığı Ankara Gölbaşı'nda yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığına yönelik saldırıda polisler Zeynep Sağır, Seher Yaşar, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de Türkan Türkmen Tekin, Genelkurmay Başkanlığı önünde de Yıldız Gürsoy şehit olarak Nene Hatun'dan devraldıkları sancağı yere düşürmedi.

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece düzenlenen saldırılarda şehit olan kadınların isimleri ve hayatlarını kaybetme anları şöyle:



DOĞUM GÜNÜNDEN İKİ GÜN SONRA ŞEHİT DÜŞTÜ



SEHER YAŞAR: Komiser Yardımcısı, 25 yaşındaki Yaşar, Gölbaşı'ndaki darbecilerin saldırısında doğum gününden iki gün sonra şehit düştü.



8 AYLIK POLİSTİ

KÜBRA DOĞANAY: Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi 23 yaşındaki Doğanay, üniversitenin ardından sınavlara girerek polis olmuştu. Şehit olduğunda henüz 8 aylık polis olan Doğanay, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katılmak üzere Diyarbakır'ın Sur ilçesinde görev yapmış, darbe girişiminden önce de Ankara'ya gelmişti.



BİRLİKTE BÜYÜYÜP ŞEHİT OLDULAR



CENNET YİĞİT: Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olduğunda henüz 23 yaşında ve 10 aylık polis memuru olan Yiğit, çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis olmayı başardı. Hain darbe girişimi gecesi kalkışmanın haberini aldıktan sonra görevinin başına giden Yiğit, daire başkanlığında darbecilerin attığı bombayla şehit oldu. Şehitler Kübra Doğanay ile Cennet Yiğit, şehit olana kadar yolları hep birlikteydi. Kayseri'deki Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan Doğanay ile Yiğit, 2011 yılında mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü kazandı. Okulun ardından birlikte polislik sınavına girerek özel harekatçı olmaya hak kazanan arkadaşlar, kalkışma haberini alır almaz birlikte gittikleri Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında FETÖ'cü askerlerin attığı bombayla şehit oldu



ÇOCUKLARI ANNESİZ KALDI



DEMET SEZEN: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbecilerin bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polislerden 31 yaşındaki Demet Sezen, evli ve bir çocuk annesiydi. Özel Harekat Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu'nda çalışan Sezen, darbe gecesi nöbetini tamamlamasının ardından eve gittikten bir süre sonra kalkışmaya karşı görev yapmak amacıyla tekrar başkanlığa dönmüş ve buraya atılan ikinci bombayla şehit düşmüştü.

GÖREV BAŞINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

GÜLŞAH GÜLER: Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında komiser yardımcısı olarak çalışan 24 yaşındaki Güler, darbe girişimi gecesi görevinin başındayken şehit oldu. Güler'in naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.

11 AYLIK POLİSTİ

SEVDA GÜNGÖR: Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesislerine 15 Temmuz'da yapılan saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör, Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümünü tamamladıktan sonra girdiği sınavlarda başarılı olarak özel harekat polisi oldu. Mesleğe darbe girişiminden 11 ay önce başlayan Güngör'ün naaşı, memleketi Adana'da defnedilmişti.



EĞiTiME GELDi ŞEHiT DÜŞTÜ

ZEYNEP SAĞIR: Manisa Özel Harekat Daire Başkanlığından Temel Özel Harekat Kursu'na uzman eğitimci olarak katılmak üzere 1 Temmuz'da Ankara'ya gelen 16 yıllık polis memuru 38 yaşındaki Sağır, darbecilerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlediği saldırıda şehit düştü. Evli ve 2 çocuk annesi olan Özel Harekat Komiseri Sağır, vasiyeti üzerine 19 Temmuz'da düzenlenen törenin ardından Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedildi

