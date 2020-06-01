15 yaş altı sokağa çıkma izni kaç saat? İşte 15 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı kaç saat?

01 Haziran 2020 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 11:12

15 yaş altı sokağa çıkma izninin kaç saat olduğu merak ediliyor. Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında 15 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu kapsamda 15 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağını biraz esnetmek amacıyla 15 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri uzatıldı. Çarşamba günleri 11.00 ile 15.00 arası dışarı çıkan çocuklar bu hafta ve daha sonraki günlerde akşamüstüne kadar sokağa çıkma izni yapacaklar. Buna göre; 15 yaş altı sokağa çıkma izni kaç saat? İşte yeni 15 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri

15 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ KAÇ SAAT?

Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında yasakların kalkması ve havaların ısınmasından dolayı 15 yaş altı sokağa çıkma saatleri esnetildi. 18 yaş altı ve 15 yaş altı sokağa çıkma saatleri uzatıldı. 15 yaş altı çocukların sokağa çıkma saatleri ilk başladığında 11.00 ile 15.00 arasındayken yeni normalleşme süreciyle birlikte 14.00-20.00 olarak değiştirildi. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası koronavirüs normalleşme sürecine dair yaptığı açıklamayla birlikte 15 yaş altı için yeni sokağa çıkma saatlerini açıkladı.

15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

15 yaş altı çocuklara sokağa çıkma saati öğleden sonra saat 2'de başlayıp, akşam saat 8'e kadar devam edecek. 15 yaş altı çocuklar, sokağa çıkma izni kapsamında Çarşamba günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

15 YAŞ ALTI MARKETE GİDEBİLECEK Mİ?

Genelgede yer alan ifadeye göre 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olan vatandaşlar haftasonu kendileri için belirlenen saatler dışında sokağa çıkamayacaklar. Bu aralığın dışında kalanlar ise yürüme mesafesindeki ekmek, su, market manav gibi temel ihtiyaçların temin edildiği noktalara araçsız şekilde gitmek şartıyla sokağa çıkabilecek.

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