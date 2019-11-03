1,5 yaşındaki Asmin ablasını bekliyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ 62’nci gününe girdi. Lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken 2014’te PKK kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidiyle Ağrı’nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir de ‘evlat nöbeti’ tutan aileler arasında. Anne Demir’in yanında 1 buçuk yaşındaki küçük kızı Asmin Nisa da var. Hayal Demir kaçırıldıktan 3 yıl sonra dünyaya gelen küçük Asmin Nisa, annesi Süheyla Demir ile bugüne kadar hiç göremediği, sadece elinden düşürmediği fotoğrafından tanıdığı ablasının döneceği günü bekliyor.

ZAFER BİZİM OLACAK

Havanın soğumasına rağmen biraz zorlansa da bırakacağı kimse olmadığı için küçük kızını yanından ayırmayan acılı anne Süheyla Demir, “Gitmeye hiç niyetimiz yok. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayız. Eminim bizim bu halimize seviniyorlardır. Ama hiç sevinmesinler, zafer bizim olacak. Biz çocuklarımızı sizden almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı siz zalimlerin eline bırakmayacağız” dedi.