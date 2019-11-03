1,5 yaşındaki Asmin ablasını bekliyor
Diyarbakır’da ‘evlat nöbeti’ tutan annelerden Süheyla Demir’in 1,5 yaşındaki kızı Asmin, annesiyle birlikte elinden düşürmediği fotoğrafından tanıdığı ablasının yolunu gözlüyor.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ 62’nci gününe girdi. Lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken 2014’te PKK kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidiyle Ağrı’nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir de ‘evlat nöbeti’ tutan aileler arasında. Anne Demir’in yanında 1 buçuk yaşındaki küçük kızı Asmin Nisa da var. Hayal Demir kaçırıldıktan 3 yıl sonra dünyaya gelen küçük Asmin Nisa, annesi Süheyla Demir ile bugüne kadar hiç göremediği, sadece elinden düşürmediği fotoğrafından tanıdığı ablasının döneceği günü bekliyor.
ZAFER BİZİM OLACAK
Havanın soğumasına rağmen biraz zorlansa da bırakacağı kimse olmadığı için küçük kızını yanından ayırmayan acılı anne Süheyla Demir, “Gitmeye hiç niyetimiz yok. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayız. Eminim bizim bu halimize seviniyorlardır. Ama hiç sevinmesinler, zafer bizim olacak. Biz çocuklarımızı sizden almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı siz zalimlerin eline bırakmayacağız” dedi.
HDP YERiN DiBiNE GiRSiN
Usta birliğine giderken Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep’ten gelerek ‘evlat nöbeti’ tutan anne Cennet Kabaklı, “Bıraksınlar artık, yeter. Özledik. Bir anne olarak dayanacak gücüm kalmadı” ifadelerin kullandı. Anne Kabaklı, “Oğlumu bıraksınlar. Bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar. Evlatlarımız gelene kadar biz burada oturacağız. Yağmur da olsa kar da olsa soğuk da olsa, buradan kalkmayacağız. Beş yıl oldu. Biz kazanacağız. HDP’liler yerin dibine girsin inşallah. Teröristlerin, PKK’lıların kökleri geçer inşallah” diye konuştu.
Farklı din ve dillerden acılı annelere destek
HDP Diyarbakır İl Binası’nın önünde ‘evlat höbeti’ tutan ailelere Türk, Arap, Alevi, Kürt, Müslüman ve Hristiyanlar’dan oluşan Hatay Sivil İrade Platformu’ndan da destek geldi. Aileleri ziyaret eden platform üyeleri acılı anne-babaların çocuklarına kavuşma arzusunu desteklediklerini söyledi. HDP önünde kurulan çadırda ailelerle oturup, dertlerini dinleyip acılarını paylaşan platformun üyeleri, “Biz yüzyıllardır bütün dinler ve dillere mensup insanlar içi içe kardeşçe yaşıyoruz. Ezan seslerimizi ve kilise çanlarımızı ve birlikte işitiyoruz. Bu kardeşliğin bütün dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Bugün de burada ‘evlat nöbeti’nde olan ve çocukları için bekleyen anneleri ziyarete geldik. Kendilerini canı gönülden destekliyoruz” ifadesini kullandı.
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