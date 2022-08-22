İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1072
  • EURO
    18,0628
  • ALTIN
    1008.98
  • BIST100
    3068.53
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1.5 yaşındaki çocuk 7. katın balkonundan düştü
Güncel

1.5 yaşındaki çocuk 7. katın balkonundan düştü

Samsun'da 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki Ata Deniz Çakır evlerinin balkonuna çıktı. Çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle buradan aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden aile koşarak apartmanın önüne gitti. Baba Kadir Çakır yerde yatan çocuğunu kucağına alarak aracıyla yaklaşık 200 metre mesafedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ata Deniz Çakır, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ata Deniz Çakır'ın, Çakır ailesinin tek çocuğunu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.