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Güncel

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

Samsun'da E.S. (16) tartıştığı arkadaşı Şinasi Tekcan'ı (15) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA2 Temmuz 2021 Cuma 09:20 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 09:20
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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Şinasi Tekcan ile arkadaşı E.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan'ı kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tekcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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