İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0727
  • EURO
    7,6628
  • ALTIN
    388.278
  • BIST100
    98230.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 yaşındaki genç 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla yaraladı
Güncel

15 yaşındaki genç 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla yaraladı

Antalya'da 16 yaşındaki R.S., tartıştığı arkadaşı 15 yaşındaki K.T. tarafından bacağından bıçaklandı.

DHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:43 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:43
ABONE OL

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 134 Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Parka gelen R.S. ve arkadaşı K.T., bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı. R.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T. tarafından sol bacağından iki kez bıçaklandı. K.T. olay sonrası kaçarken, çevredekiler 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri R.S'yi, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. R.S. polise, kendisini yaralayanın K.T. olduğunu söyledi. Polis K.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevrede oturanlar, gençlerin parktaki kavgalarından usandıklarını söyledi. Bir mahalleli, parkta olaysız gün geçmediğini belirterek, yaralanan kişinin birkaç gün önce tabancayla etrafa ateş ettiğini ileri sürdü.

65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.