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  • 1.5 yaşındaki Hamza 5'inci kat balkonundan düştü
Güncel

1.5 yaşındaki Hamza 5'inci kat balkonundan düştü

Bursa'da, 5'inci katta bulunan evlerinin balkonundan düşen Suriyeli Hamza Ettun (1,5) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hamza, tedaviye alındı.

DHA20 Kasım 2021 Cumartesi 16:03 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 16:03
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Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Demircioğlu Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Suriye uyruklu Şadi Ettun (26), iddiaya göre, odada sobayı yakmaya çalışırken, eşi Esil Ettun (23) da evin havalanması için balkon kapısını açıp, mutfakta bulaşık yıkamaya başladı. Ettun çiftinin yalnız bıraktığı çocukları Hamza ise bu sırada balkona çıkıp, korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden Hamza, 13 metre yükseklikten, evlerinin 1'inci katındaki saçağa çarparak, toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Hamza Ettun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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