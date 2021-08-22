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Güncel

15 yaşındaki kıza şiddet uyguladı, sosyal medya da paylaştı

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaşan 2 kişi gözaltına alındı.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 02:35 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 02:38
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, mağdur H.A'nın arkadaşı T.Y. ile Mamak ilçesine geldiği, ardından T.Y'nin erkek arkadaşı R.D'nin gelerek kızları ıssız bir alana götürdüğü belirtildi.

T.Y. tarafından H.A'ya şiddet uygulandığı sırada R.D'nin çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen inceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan R.D. ve T.Y'nin ikametlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Çocuk İzleme Merkezinde (ÇİM) ifadesi alınan mağdur H.A'nın annesinin de "müşteki" sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi.

Olayın yaşı büyük şüphelisi R.D. ile suça sürüklenen çocuk T.Y'nin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği ve yarın adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği belirtildi.

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