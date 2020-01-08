Çumra ilçesinde belediyede işçi olarak çalışan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek kayıp müracaatında bulundu. O dönem yapılan aramalarda Keleş'in izine ulaşılamadı. Aradan geçen zamanın ardından Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keleş'in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı.



Şüphelilerden Kadir Bakır, Necati Keleş'i öldürüp, Bozkır ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkisindeki dağlık alanda gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine ekipler Kadir Bakır ile birlikte bölgeye gitti. Bakır, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde karla kaplı alanda Keleş'i öldürüp gömdükleri yeri gösterdi. İş makinası yardımıyla yapılan kazı çalışmasında öldürüldükten sonra cesedi çuval içine konmuş olan Keleş'in kemiklerine ulaşıldı. Kemik parçaları incelenmek üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadir Bakır ifadesinde, Necati Keleş'i uyuttuktan sonra kabloyla boğarak öldürdüklerini, daha sonra çuval içerisine koydukları cesedi, kamyonetle dağlık alana götürüp gömdüklerini söyledi. Çobanlık da yapan Bakır, cesedi gömdükleri bölgeye sık sık giderek kontrol ettiğini anlattı.

Yapılan sorgulamasında o dönem bir diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Sebahat Bilici, ifadesinde olay günü o dönem ayrı yaşadıkları için eşi Necati Keleş ile Konya'da buluştuklarını ve sonra Çumra'daki evlerine geldiğini söyledi. Evde eşinin kahvesine uyku ilacı kattığını belirten Bilici, 'Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana 'madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin' diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu.' dedi.

Eşi uyuduktan sonra eve kardeşi Mustafa Yeşil ile akrabası Kadir Bakır'ı çağırdığını belirten Bilici, 'Kardeşim ve akrabam olan Kadir Bakır'ı çağırdım. Onlarda Necati'yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük' diye konuştu.

Sebahat Bilici, olaydan bir gün sonra eşinin cesedini gömdükleri yere tekrar gittiklerini belirterek, 'Ertesi gün de aynı yere gidip cesedi hayvanlar çıkarmaması için üzerine ve yanlarına taş koyduk" ifadelerini kullandı.

Öldürülüp cesedi çuvala konan Necati Keleş'in bulunan kemikleri arasında parmağında, üzerinde 'Sebahat' yazılı yüzük bulunduğu öğrenildi. Keleş'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Necati Keleş'in cenazesi Çumra ilçesinde toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.