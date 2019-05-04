Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de eğitimini sürdüren 150 bin uluslararası öğrencinin 17 binin kendi bursiyerleri olduğunu belirterek, "İnşallah YTB olarak, ülkemizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken uluslararası burslu öğrenci sayımızı 20 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) da Global İletişim Ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı" gerçekleştirildi.

"Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünya" temasıyla düzenlenen programın final etkinliğine Türkiye'de okuyan uluslararası öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Abdullah Eren, uluslararası misafir öğrencilerin YTB'ye aşina olduklarını belirterek, 2011'den beri 'Türkiye bursları' adı altında büyük bir burs projesini üstlendiklerini anlattı.

Eren, 203 ülkeden 150 bin uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitimini sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"150 bin uluslararası öğrencinin 17 bini YTB burslusu olarak eğitim hayatına devam etmekte. Biz devletimizin burs vermekteki ilgili kamu kurumu olarak sadece kendi burslu öğrencilerimizle değil bizden burs alsın-almasın güzel ülkemiz Türkiye'ye okumaya gelen tüm uluslararası öğrencileri kendi öğrencilerimiz olarak görüyoruz, onların sorunlarıyla da yakından ilgilenmeye çalışıyoruz. İnşallah biz YTB olarak, ülkemizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken uluslararası burslu öğrenci sayımızı 20 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını da 200 binin üzerine çıkarmak istiyoruz."

Öğrenci buluşmasının teması olan "Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünya" sloganının çok hakkaniyetli bir söylem olduğunu vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Yapılan tüm çabalar, karşılığı olan çabalar. Bizler verilen bu burslarla başkanlığımızın yaptığı çalışmalarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genel olarak uluslararası öğrencilere ilişkin genel politikalarıyla aslında bir şey yapmak istiyoruz. O da şu; daha hakkaniyetli bir dünya için uğraşmak zorundayız. Bizler seferle mükellefiz, zafer Allah'tan inşallah. Türkçemizin büyük şairi Necip Fazıl bunu şöyle ortaya koyuyor: 'Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan, doğuran kısrak utansın.' Bu yapılan çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür' demesi... Bunlar toprağa atılan tohumlardır. Sizler Türkiye'nin 81 ilinde eğitim alıyorsunuz, işte bunlar hedefe atılan mızraklardır. Bizler YTB olarak, sivil toplum kuruluşlarını da destekliyoruz bu tarz programlar için."

YTB olarak hem burslu öğrenci sayısını hem de burs imkanlarını arttırmak istediklerini belirten Eren, öğrencilerden de derslerine iyi çalışmalarını ve not ortalamalarını yüksek tutmalarını istedi.

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ise Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 51 ülke ve 91 şehirde "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla öğrenci buluşmaları gerçekleştirdiklerini anlatarak, Türkiye'nin bir eğitim üssü haline geldiğini göstermek için 12 yıldır bu tarz öğrenci buluşmaları etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Program sonrasında, etkinliğin partner ve sponsorlarına plaket verildi.

Anadolu Ajansı (AA) Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman da AA adına plaket aldı.