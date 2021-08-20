AA 20 Ağustos 2021 Cuma 19:00 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 19:00

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli ülkelerden 150 büyükelçi ve diplomat, 23 ve 24 Ağustos'ta Van'a gelecek.

Kentin tanıtılması amacıyla düzenlenecek programa katılacak büyükelçi ve diplomatlar, Akdamar Adası, Van Kalesi, Urartu Müzesi başta olmak kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

Aralarında Rusya, İran, Irak, Güney Kore, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belçika, Kolombiya, Letonya, Hindistan, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nin de yer aldığı 68 ülkeden yaklaşık 150 büyükelçi ve diplomat, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in misafiri olacak.