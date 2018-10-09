Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 150 kamera incelendi, 7 şüpheli tespit edildi

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor. 150 kemara görüntüsünü inceleyen güvenlik güçleri şüpheli 2 aracın plakasını tespit etti. Konsolosluğu net gören iki kamerada ise Kaşıkçı'nın çıkış görüntüsü bulunamadı.

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı. Bölgedeki 150 güvenlik kamerasının görüntüleri inceleniyor.

Konsolosluğu net olarak gören iki kamerada Cemal Kaşıkçı'nın binaya girdiği görüntüler bulundu ancak çıkışına dair görüntünün ise bulunamadığı bildirildi.

Güvenlik kameralarında 3 aracın konsolosluğa girdiği tespit edildi. Çıkışta 3 araçtan birinin farklı yöne gittiği belirlendi. Aynı yöne giden iki aracın plakası tespit edildi.

Öte yandan şüpheli 7 kişinin Kaşıkçı konsolosluğa girmeden 30 dakika önce konsolosluğa girdiği ve 14.00 sıralarında ayrıldığı güvenlik birimlerinin tespitleri arasında.

Suudi Arabistan'dan gelen söz konusu 7 kişinin Türkiye'de 2,5-3 saat kaldığı bildirildi.

(NTV)