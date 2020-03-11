İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1469
  • EURO
    6,9828
  • ALTIN
    326.845
  • BIST100
    101063
Güncel

150 yıllık el sanatının son kalesi

Amasya'da 50 yaşındaki Murat Olgaç, yöreye özgü el yapımı semaver yapan son usta olarak gücü yettiğince bu işi sürdüreceğini söyledi.

IHA11 Mart 2020 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:20
ABONE OL

Amasya merkez ve köylerinde yaklaşık 150 yıldır semaver kullanılıyor. Değişik boylarda üretimi yapılan ve 27 parçadan oluşan semaverler bir buçuk asırdan bu yana bir el sanatı ve geçim kaynağı olarak bilinirken, semaver üretimi ustaların azalması nedeniyle kaybolmaya başlayan meslekler grubu içerisine girdi. Amasya’da el yapımı semaverler üreten 50 yaşındaki Murat Olgaç, “1990’dan beri semavercilik işiyle uğraşıyorum. Bizim yaptığımız semaverler tamamen el yapımı semaverler. O günkü yapacağınız semaverin ham maddesini düz levha olarak alıyorsunuz, hiçbir elektronik cihaz kullanmadan tamamen el yapımıyla bunu semaver şekline getiriyorsunuz. El yapımı semaver demek bu. Bunların fabrikasyon semaverden artı özellikleri şu, işçilik ve görünüm olarak el yapımı olduğu için daha güzel görünümlü, ömrü daha fazla. Bunlarda ham madde olarak bakır, galvanizli saç, pirinç kullanıyoruz. Bunlardan semaver yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda da el yapımı semaver yapan çok kişi kalmadı. Sadece ben kaldım da diyebilirim. Amasya’da benden başka semaver yapan kalmadı diyebilirim. Bundan 15 sene öncesine kadar 4-5 tane usta vardık. Maalesef bu fabrikasyon ürünlerden yapılan ürünlerden dolayı bayağı bir azaldık, çok fazla yapan kalmadı. Ben de ömrüm yettiği kadar, gücüm yettiği kadar bu işi sürdürmeye, el yapımı semaver yapmaya devam edeceğim” dedi.

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar
ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar

Türkiye'ye karşı kirli tezgah
Türkiye'ye karşı kirli tezgah

Türkiye'ye karşı kirli tezgah
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.