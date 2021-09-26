150'den fazla kişinin ölümünden sorumlu DEAŞ'lı terörist öldürüldü

AA 26 Eylül 2021 Pazar 18:45 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 18:45

Yerel basındaki haberlere göre, terör örgütü DEAŞ mensubunun Ketta'ya 50 kilometre uzaklıktaki Mastung bölgesinde bulunduğuna dair istihbarat üzerine bölgeye güvenlik kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendi.

Yetkililer, operasyon sırasında 2018'de Ketta şehrindeki seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 150'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan eylemin planlayıcısının güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Ketta'da 13 Temmuz 2018'de düzenlenen intihar saldırısında 150'nin üzerinde kişi yaşamını yitirmiş, 200'dan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

- Teröristlerle çatışmada bir asker öldü

Öte yandan Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Belucistan'ın Machh bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Gün içerisinde teröristlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren askerlerin sayısı beşe yükseldi.

Bugün, Belucistan'ın Harnai bölgesinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda dört asker hayatını kaybetmiş, iki asker yaralanmıştı. Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) üstlendiği iddia edilmişti.