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155 neden aranmıyor? 155 neden meşgul?

155 neden aranmıyor? 155 neden meşgul? soruları bugün vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar şikayetlerini ve isteklerini belirtmek için 155'i arıyorlar. Ancak arama motorlarında ve sosyal medyada birçok kişi 155 neden aranmıyor? 155 neden meşgul? sorularının yanıtını bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

11 Nisan 2020 Cumartesi  13:25 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 13:25
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155 neden aranmıyor? 155 neden meşgul? soruları bugün vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar şikayetlerini ve isteklerini belirtmek için 155'i arıyorlar. Ancak arama motorlarında ve sosyal medyada birçok kişi 155 neden aranmıyor? 155 neden meşgul? sorularının yanıtını bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

155 NEDEN MEŞGUL?

Konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı bazı bölelerde meşgul çalabileceği bildiriliyor. Resmi bir açıklama yapıldığında sizlere buradan bilgi vereceğiz 

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