MSB, Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Paylaşımda "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" MSB, açıklamayı şu ifadelerle yaptı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar... pic.twitter.com/UYsHrbvnRW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2024

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