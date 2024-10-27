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  • 15'i daha hendeklere gömüldü! Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
Güncel

15'i daha hendeklere gömüldü! Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

27 Ekim 2024 Pazar 11:07 - Güncelleme:
15'i daha hendeklere gömüldü! Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
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MSB, Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Paylaşımda "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" MSB, açıklamayı şu ifadelerle yaptı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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